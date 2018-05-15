Київське керівництво "РИА Новости" щомісяця отримувало 53 тисячі євро на антиукраїнську діяльність

У затриманого журналіста був знайдений паспорт громадянина РФ, а також російські держнагороди, що є додатковим доказом у справі.

Керівник РІА «Новости Україна» Кирило Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, та отримував за це щомісяця 53 тисячі євро з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

За його словами, після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність по підтримці терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

«В той час, як на майданах наших міст прощались із загиблими воїнами АТО, в центрі Києва виготовлялись матеріали, як нібито ЗСУ обстрілюють мирний Донбас, про інші неправомірні дії. За це пан Вишинський отримував стабільне фінансування і на сьогодні ми можемо говорити – щомісяця 53 тисячі євро для проведення цієї діяльності», - заявив Кононенко.

Читайте також"Колорадські" стрічки та карта "Новоросії": Луценко розказав про антиукраїнські атаки київської редакції "РИА Новости" (фото)

Він зауважив, що кошти заходили з РФ до Сербії, з Сербії до України і тут вже розподілялись Вишинським між структурами і особами, залученими до протиправної діяльності.

«53 тисячі на проведення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За нашими оперативними даними, фінансування сягає більш як 100 тисяч євро щомісяця», - зауважив Кононенко.

Крім того, затриманий у Києві журналіст агентства "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський фігурує в списках українського сайту "Миротворець", оскільки активно висвітлює діяльність окупантів в Донбасі і Криму. Зокрема, в 2014 році він був нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" "за об'єктивне висвітлення подій в Криму".