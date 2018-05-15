СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста
У Києві співробітники СБУ проводять обшуки в офісі "РИА Новости Украина".
Відзначається також, що вранці у Києві затримали співробітника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Речник СБУ Олена Гітлянська в Facebook повідомила, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.
"Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України. Зараз проходять слідчі дії", - сказано в повідомленні.
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