СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста

СБУ розкрила діяльність мережі медіаструктур підконтрольних Російської Федерації.

У Києві співробітники СБУ проводять обшуки в офісі "РИА Новости Украина".

Відзначається також, що вранці у Києві затримали співробітника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Речник СБУ Олена Гітлянська в Facebook повідомила, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

"Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України. Зараз проходять слідчі дії", - сказано в повідомленні.

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