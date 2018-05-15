СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста

10:52, 15 травня 2018
Політика
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Зараз проходять слідчі дії / фото ssu.gov.ua

Відзначається також, що вранці у Києві затримали співробітника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Речник СБУ Олена Гітлянська в Facebook повідомила, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. 

"Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України. Зараз проходять слідчі дії", - сказано в повідомленні.

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Раніше журналістку пропагандистського телеканалу Ганну Курбатову було видворено з України, їй заборонено в'їзд на територію нашої держави на три роки

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Новина в сюжеті: Обшуки в редакції "РИА Новости Украина"
Теги: #журналісти#Київ#Росія#СБУ#гібридна війна