Наша Україна добивається судової заборони будь-яких дій з боку Мороза-спікера до вирішення питання щодо законності коаліції

Керівник юрдепартаменту “Нашої України” Роман Зварич відповідає на запитання УНІАН. Відомо, що "Наша Україна" подала позов до суду щодо незаконності обрання Мороза спікером. На чому він грунтується?

Якщо виходити з Конституції, то є стаття 19, яка вимагає, щоб усі органи державної влади та їх посадові особи діяли би в межах, порядку та спосіб, передбачених Конституцією та законами України. Принцип, чинний щодо громадян – те, що не заборонено законом, то дозволено, - якраз не діє у випадках щодо посадових осіб. Інакше кажучи, те, що не прописано, те їм не дозволено.

Голова Верховної Ради сьогодні зробив кілька юридичних дій. Зокрема, він оголосив про припинення діяльності коаліції та про створення іншої коаліції. Він не міг цього зробити, бо не мав на це правових підстав відповідно до Конституції, Регламенту або до інших нормативно-правових актів.

Для того, щоб оголосити про припинення діяльності коаліції, відповідно до 65 статті Регламенту необхідно, щоб хоча б одна з фракцій, яка входить до складу коаліції, за десять днів попередила інші фракції про свої наміри щодо виходу з коаліції. У тій самій статті сказано, що фракція навіть може відкликати такий лист-попередження. Це робиться для того, щоб зберегти права народних депутатів, які увійшли в коаліцію.

Які саме права? Народний депутат має право брати участь у висуненні кандидатури на посаду прем’єр-міністра. Він може реалізовувати це право, коли його фракція входить до коаліції і він ставить свій підпис під відповідною коаліційною угодою. Якщо, всупереч передбаченій процедурі, коаліція проголошує, що вона припинила свою діяльність, то виникає питання: а як же ж бути з правами народних депутатів, які увійшли у коаліцію?

Ми вважаємо, що дії Олександра Олександровича Мороза щодо припинення діяльності коаліції були незаконними. Таким чином, коаліція продовжує існувати, і ми ще досі не отримали від соціалістів листа-попередження від СПУ про намір вийти з коаліції. Але оскільки в залі згідно з 83 статтею Конституції не може існувати двох коаліцій, то його дії щодо оголошення про створення так званої “антикризової коаліції”, яку він, проговорившись на Погоджувальній раді, назвав “антидемократичною”, - тим більше були незаконні. Хоча я погоджуюся, що вона справді “антидемократична”.

Мороз каже, що не міг попередити за десять днів про вихід з коаліції демсил, бо вона й не існувала десять днів. Крім того, ще начебто вчора ви отримали лист-попередження про вихід СПУ з коаліційної трійки...

Коаліцію створено, де-юре факт відбувся, і головуючий у Раді оголосив про її створення. Не відбулося жодної процесуальної дії щодо заперечення цього факту, і тому вона може припинити свою діяльність виключно в порядку, передбаченому Регламентом.

А те, що Олександр Олександрович начебто не мав можливості попередити, бо вона не існувала десять днів, то це – нонсенс. Він мав можливість дати, щоб коаліція проіснувала, щоб інші депутати, які увійшли до неї, мали можливість спробувати переконати колег, які мають намір вийти, щоб вони цього не робили, або шукати іншу фракцію, яка б могла приєднатися, аби забезпечити конституційну більшість.

Деякі наші лідери казали, що вони нібито отримали лист-попередження від СПУ, але насправді такого не було. Ми отримали листа, де заявочним порядком повідомляється про вихід фракції з коаліції. Такий лист я вважаю безграмотним і таким, що суперечить чинному законодавству.

Ви свого часу були учасниками переговорів з Партією регіонів щодо створення широкої коаліції...

Ми не вели на жодному етапі переговорів із Партією регіонів.

Ну нехай не переговори, але ж консультації проводили...

Так, саме консультації. Для когось це здається просто грою у слова. Але це уточнення дуже важливе. Для того, щоб перейти до переговорів, насправді потрібно було з’ясувати, чи існує така можливість та доцільність, зрозуміти наскільки глибокими та широкими є розходження в окремих програмних питаннях. Ті питання було викладено майже на ста сторінках тексту.

І ми з’ясували, що програмні розходження не настільки глибокі, щоб не можна було перейти до переговорів. Але для цього мало бути прийняте політичне рішення. І політичне рішення прийняло, але воно було негативним. Блок вважав за недоцільне переходити в режим переговорів з Партією регіонів.

Чому Україна опинилася в такій ситуації? Ми ж не можемо звинувачувати лише Мороза...

Мороз нас обманув. Але не лише нас, а весь український народ. Я не можу знайти іншого прикладу в історії, який би можна було порівняти з цією зрадою. Хіба що зраду Кочубеєм Хмельницького... Я сьогодні сказав Морозу, що оскільки символом СПУ є троянда, то, повірте, Олександре Олександровичу, сьогодні зів’яли всі троянди України.

Ідеться ж не лише про те, щоб зберегти курс, який обрав Президент... З’являються сумніви, що нам вдасться втримати не лише нашу демократичну систему, а й саму Українську державність. Ще Джон Локк писав, що коли вичерпуються всі правові процедури, то в народу залишається один вихід, щоб зберегти своє право бути народом. Це є апеляція до Бога - і тоді починаються революції.

Керівництво Вашої партії каже про дострокові вибори, можливість спільного списку з Тимошенко. Зрозуміло, що тоді доведеться пожертвувати брендом “Наша Україна” та інтересом партійного будівництва. Президент готовий до такої жертви?

Порівняно з тим, про що я казав - хто тут думатиме про інтереси партії, - це вже таке вторинне. Ми не тому хочемо проводити позачергові вибори, щоб зберегти позиції партії або вибороти ту чи іншу посаду, - мова йде про щось значно-значно серйозніше.

Ви не вважаєте, що система парламентаризму з Морозом та затяжним створенням коаліції дискредитує себе?

Та система, яка виписана після Конституційної реформи, не просто недосконала, вона безграмотна. Конституція не дає відповіді на фундаментальні питання, пов’язані знову ж таки з тою самою процедурою. Зараз, якщо ми маємо коаліцію демсил, то спікер зобов’язаний направити висунуту кандидатуру прем’єр-міністра до Президента. Це - відповідно до Регламенту, хоча Конституція не передбачає такої посередницької діяльності Голови Верховної Ради як кур’єрської пошти. Але він був зобов’язаний це робити.

А тепер уявіть, що коаліція розпадається. Де в Конституції написано, що кандидатура прем’єра автоматом відкликається? І що робити Президентові, якщо йому передадуть другу, третю кандидатуру? Єдиний крок – звернутися до Конституційного суду. А Конституційний суд не сформовано.

Америка ще не поставила хрест на Україні?

Я не бачу підстав таке стверджувати. Ми мали зустрічі з новим послом США. Повідомили йому про наше бачення ситуації, отримали від нього запевнення, що США не втручатимуться у внутрішньодержавні справи і сподіватимуться, що буде збережено курс на демократичні перетворення.

Ви надіслали позов до Адміністративного суду щодо незаконних дій Олександра Мороза. А хіба такі справи підпадають під юрисдикцію Адміністративного суду?

Відповідно до кодексу про адміністративне судочинство такі категорії позовів розглядаються в судах першої інстанції, тобто в загальних цивільних судах. Вони в даному випадку виконують роль адміністративного суду. На обласному рівні утворюються міжобласні адміністративні суди як апеляційна інстанція щодо адміністративних спорів. І, звичайно, вже створено Вищий адміністративний суд як вища касаційна установа.

Ще одне. Ви перші, кому я про це кажу. Крім самого позову ми подаємо клопотання в порядку забезпечення позову, де ми вимагаємо, щоб суд уже зараз виніс рішення заборонити Голові Верховної Ради та Президентові України вчиняти будь-які юридичні кроки, пов’язані з нелегітимними діями Голови Верховної Ради України на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Ми добиватимемося, аби при винесенні ухвали щодо провадження було задоволено наше клопотання з приводу такої заборони. У тому числі й щодо винесення і направлення цією так званою коаліцією кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Розмовляла Лана Самохвалова