Увесь світ вимагає звільнення українських політв'язнів - Порошенко

За словами Порошенка, "Сенцов перебуває у в’язниці в Росії лише за те, що він відмовився здати український паспорт".

Уся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова та всіх українських політичних в’язнів, які утримуються на окупованих територіях та в російських тюрмах.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на відкритті концерту міжнародного проекту «Шляхи дружби. Равенна-Київ», що відбувся у Києві, повідомляється на сайті глави держави.

"Я також хотів би згадати сьогодні ще одного митця, який зараз перебуває у в’язниці в Росії лише за те, що він відмовився здати український паспорт, лише за те, що він любить Україну. Його ім’я Олег Сенцов. І я також думаю, що ми тут разом можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в’язнів, які запроторені за грати у Російській Федерації і на окупованих територіях. Свободу Олегу Сенцову", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.