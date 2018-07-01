Денісова завтра планує зустрітися з послами ЄС з приводу відвідування українських політв'язнів у РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підкреслила, що Росія завжди шукала привід, щоб не виконувати свої обіцянки перед Україною.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова завтра, 2 липня, має намір зустрітися з послами Європейського Союзу з питання відвідування українських політв'язнів у Росії.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Завтра о 14.00 я зустрічаюся саме з послами Європейського Союзу і буду розповідати їм про свою поїздку, про стан виконання домовленостей між двома президентами", - сказала Денісова.

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Вона підкреслила, що двосторонні домовленості про відвідування ув'язнених у РФ і в Україні не принесли результату через те, що Росія була не зацікавлена ​​в цьому і зробила все, щоб зірвати цей процес.

"На жаль, ця місія не відбулася. Тому що, я думаю, що Російська Федерація і не думала виконувати домовленості, які були надані ... мені саме президентом Путіним", - заявила омбудсмен.

Також Денісова зазначила, що уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова мала шанс відвідати моряків з судна "Норд", але не скористалася цією можливістю.

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"Треба сказати, що наш президент Петро Порошенко виконав свої обов'язки, взяті на себе ще 9 червня, - він зняв заборону пані Москальковій, яка приїхала в Україну саме завдяки тому, що їй зняли заборону (на в'їзд). Вона могла відвідати сім моряків з судна "Норд", але потім вони не виконали ніяких зобов'язань, які брали на себе для того, щоб я зустрілися з кимось із наших політв'язнів", - зазначила український омбудсмен.

Денісова ще раз наголосила, що Росія завжди шукала привід, щоб не виконувати свої обіцянки перед Україною.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

Однак Денісову не пустили до жодного з українців.