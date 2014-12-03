Україна не може контролювати вміст "гуманітарних конвоїв" з Росії

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗ'явилися фотографії чергового "гуманітарного конвою" з Росії

"Все, що зараз заходить на територію України через ділянки кордону, які поки що не контролюють українські прикордонники і військовослужбовці, ми не можемо фізично контролювати. Тому про чергові конвої ми не можемо мати інформацію з об’єктивних причин. Навіть якщо вони проходять через пункти пропуску, де знаходяться наші прикордонники і митники за спільною домовленістю з російською стороною: їм не дають можливості перевірити вміст вантажу, що ввозиться на територію України", – зазначив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, с серпня Росія відправила на Донбас вже 8 "гуманітарних конвоїв". Вчора в російському МНС анонсували 9-й "гуманітарний конвой".