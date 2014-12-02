Росія знову готує черговий "гуманітарний конвой" на Донбас

Про це повідомив на селекторній нараді заступник начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Сергій Воронцов, передає ТАСС.

"Роботи з формування гуманітарної допомоги тривають", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в Україну з РФ зайшла вже восьма колона вантажних автомобілів, спрямованих Росією в контрольовані терористами східні регіони України під виглядом "гуманітарного конвою". Перший "гуманітарний конвой" вторгся в Україну 22 серпня.