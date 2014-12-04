Путін заявив про "сакральне цивілізаційне значення Криму" для Росії

Президент РФ під час звернення заявив про легітимність цього рішення, а також підкреслив, що півострів має для Росії «сакральне цивілізаційне значення, як Храмова гора в Єрусалимі», передає Лента.ру.

За словами Путіна, для Росії анексія Криму має особливе значення, оскільки «там живуть наші люди і сама територія стратегічно важлива». Путін також додав, що саме в Криму розташований «духовний витік формування багатоликої, але монолітної російської нації і централізованої російської держави».

Читайте такожІнвестиції в економіку окупованого Росією Криму скоротилися на 70%«Для Росії Крим, стародавня Корсунь, Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне і сакральне значення так само, як Храмова гора в Єрусалимі для тих, хто сповідує іслам і іудаїзм. І саме так ми і будемо до цього ставитися відтепер і назавжди», - заявив Путін.

Нагадаємо, Росія посилено формує в окупованому Криму військове угруповання. За останні шість місяців вона була посилена комплексами ППО С-300 ПМУ, протикорабельними комплексами "Бал" і "Бастіон", винищувачами Су-27 і Су-30, іншими видами озброєнь і військової техніки.

За даними РНБО, Росія формує в Криму повноцінну авіадивізію.