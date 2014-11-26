РНБО: Росія формує в Криму нову авіадивізію
15:28, 26 листопада 2014Політика
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На території тимчасово окупованого Криму Росія формує частини нової авіаційної дивізії.
Росія формує нову авіадивізію / vonsolovey.livejournal.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
”На території окупованого Криму четверте командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації формує частини нової авіаційної дивізії”, - сказав Лисенко.
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