РНБО: Росія формує в Криму нову авіадивізію

На території тимчасово окупованого Криму Росія формує частини нової авіаційної дивізії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. ”На території окупованого Криму четверте командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації формує частини нової авіаційної дивізії”, - сказав Лисенко. Читайте такожРосія може завезти до окупованого Криму ядерну зброю - НАТОРаніше повідомлялася, що РФ перекинула до окупованого Криму 14 новітніх винищувачів.

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