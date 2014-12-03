У Севастополі українських бойових дельфінів змусили працювати на російську армію

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в силових структурах Криму".

Севастопольський океанаріум був анексований Росією разом з Кримом у березні цього року.

"У Севастопольському океанаріумі провели навчання з участю бойових дельфінів з пошуку військової техніки на глибині понад 60 метрів. Предмет, схожий на міну, був виявлений дельфіном і позначений буєм", - сказав співрозмовник агентства.

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"У пріоритеті - навчання дельфінів на знайдення і позначення зброї і військової техніки під водою, а також виявлення бойових плавців", - сказав співрозмовник агентства.

На сьогоднішній день у світі існують тільки два центри підготовки бойових дельфінів - це база Сан-Дієго (США) і Севастополь (Україна, захоплений і анексований Росією).

Росія після анексії півострова розгортає на ньому потужне військове угруповання. За даними російського агентства, угруповання Збройних сил Росії в Криму за останні шість місяців було посилене комплексами ППО С-300 ПМУ, протикорабельними комплексами "Бал" і "Бастіон", винищувачами Су-27 і Су-30, іншими видами озброєнь і військової техніки.

За даними РНБО, Росія формує в Криму повноцінну авіадивізію.