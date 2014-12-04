Путін виступає із щорічним посланням Федеральним зборам Росії (пряма трансляція)

Про це повідомляє Russia Today.

Як очікується, Путін дасть оцінку поточній ситуації в Росії, а також окреслить головні вектори розвитку країни на найближчий час.

У Георгіївському залі Кремля будуть присутні близько 1,1 тис. запрошених: представники Ради Федерації, депутати Держдуми, члени уряду, керівники Конституційного і Верховного судів, губернаторського корпусу, голови законодавчих зборів суб'єктів Федерації, глави традиційних конфесій, громадські діячі, керівники найбільших ЗМІ.

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Послання оголошується на засіданні обох палат парламенту - це єдиний формат, при якому Держдума і Рада Федерації засідають спільно.