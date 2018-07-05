Рада закликала інституції ЄС посилити тиск на Росію щодо негайного звільнення ув’язнених українців

Також український парламент закликає Євросоюз вжити заходів із запобігання будівництву газопроводу «Північний потік-2».

Верховна Рада закликала інституції Європейського Союзу посилити міжнародний тиск на Росію щодо негайного звільнення протиправно ув’язнених громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку «звернення Верховної Ради України до інституцій Європейського Союзу щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом» проголосували 233 народних депутатів.

У документі наголошується на важливості збереження обмежувальних заходів, прийнятих ЄС безпосередньо після анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, тимчасової окупації українського Донбасу, а також на важливості підтримки міжнародних зусиль, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року та Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року), у тому числі у «нормандському форматі».

Верховна Рада закликає посилити міжнародний тиск на Російську Федерацію щодо негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних на території РФ громадян України, які протиправно ув’язнені з політичних мотивів, негайного звільнення заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Парламент України наголошує на необхідності подальшого тиску на РФ для надання її згоди в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, насамперед уздовж українсько-російського державного кордону.

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Крім того, у зверненні зазначається, що, «попри численні виклики та загрози, ухвалені українським парламентом закони та узгодження парламентсько-урядової дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію забезпечили значний поступ України у наближенні національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, впровадивши зміни у всі сфери суспільного життя на основі зобов’язань, закріплених в Угоді про асоціацію».

Також народні депутати закликали ЄС вжити заходів із запобігання будівництву газопроводу «Північний потік-2».

«Очікуємо від Європейського Союзу підтвердження стратегічної ролі України як держави-партнера для постачання газу до Європейського Союзу, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для унеможливлення будівництва політично вмотивованого проекту транзитного газопроводу «Північний потік-2», який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи», - сказано у зверненні.

У документі зазначається, що Верховна Рада визнає необхідність формування спільного бачення шляхів інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС, посилення співробітництва у митній сфері та енергетиці.

Разом з тим Верховна Рада вітає рішення інституцій ЄС щодо надання Україні додаткової макрофінансової допомоги шляхом схвалення четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро, яка має сприяти задоволенню зовнішніх фінансових потреб держави та підтримці реформування.

«Також закликаємо Європейський Союз спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених в концепцію Європейського Плану для України», - сказано у зверненні.

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