Будуть не лише друзями: Дуда розраховує, що Україна і Грузія стануть членами НАТО

Він висловив задоволення тим, що друзі з Грузії і України буть присутні на розмові про їхні відносини з Північноатлантичним альянсом.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Україна і Грузія «рано чи пізно» будуть не лише друзями НАТО, але й повноправними членами альянсу.

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Про це польський лідер заявив, прибувши на дводенний саміт НАТО в Брюсселі, передає радіо Свобода. «Дуже радий, що наші друзі з Грузії і України буть присутні на розмові про їхні відносини з Північноатлантичним альянсом. Я на це розраховую і сподіваюся, що рано чи пізно вони будуть частиною північноатлантичної спільноти у повному розумінні цього слова. Не лише в сенсі дружби, а просто будучи членами альянсу», – сказав Дуда.

Президенти Грузії Георгій Марґвелашвілі і України Петро Порошенко 12 липня візьмуть участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні голів держав і урядів, однією з тем якого буде безпека у чорноморському регіоні.

На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Грузія й Україна не отримали План дій для набуття членства, але керівники країн НАТО тоді запевнили, що одного дня Грузія й Україна будуть членами НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Північноатлантичний альянс 9 березня заявив, що визнає прагнення України бути повноцінним членом цієї організації.