У Генштабі висловили готовність до отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО

Представник Генштабу заявив про суттєвий прогрес у досягненні стандартів Альянсу.

У Генеральному штабі Збройних сил України висловили готовність до отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО і заявили про суттєвий прогрес у досягненні стандартів Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав т.в.о. начальника головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу Валентин Левчик.

«Що стосується можливості надання ПДЧ і чи готові до цього в Генеральному штабі України? … Основною метою Річної національної програми (співробітництва під егідою комісії Україна - НАТО – УНІАН) в частині, що стосується Міноборони та ЗСУ, є те, щоб ми відповідали критеріям членства в НАТО. По суті, Річна національна програма за своєю структурою відповідає ПДЧ», - заявив він.

За словами Левчика, ЗСУ вже дуже довго працюють над досягненням взаємосумісності зі збройними силами країн Альянсу.

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«Я вас запевняю, що є реальний прогрес і ми просуваємося в потрібному напрямку, і ми в разі надання ПДЧ будемо готові плавно перейти з формату РНП на ПДЧ і продовжити підготовку як ЗСУ, так і всіх державних (органів), тому, що не лише ЗСУ вступають в НАТО, а держава вступає в НАТО. Ми будемо до цього готові», - сказав Левчик.

На уточнююче запитання про можливість для української армії досягти стандартів Альянсу до 2020 року, як про це заявило українське керівництво, він відповів: «Ми наполегливо працюємо над цим, поставлено завдання щодо досягнення взаємосумісності з державами-членами НАТО. Це процес, який не може бути призупинений, навіть у державах-членах НАТО, які існують, цей процес безперервний. Він постійно йде і постійно удосконалюється. Прогрес є, і ми працюємо над цим питанням».

Як повідомляв УНІАН, в лютому в листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга президент України Петро Порошенко попросив надати Україні План дій щодо членства.

16 березня Порошенко повідомив, що доручив підготувати проект поправок до Конституції щодо прагнень України вступити до НАТО і Європейського Союзу.

28 березня президент підписав указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік». Згідно з указом, Україна хоче отримати запрошення від НАТО стосовно ПДЧ у середньостроковій перспективі.