Уряд визначив повноваження віце-прем'єр-міністрів

Уряд визначив питання, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, до компетенції віце-прем’єр-міністра Валерія Вощевського належать питання функціонування транспортної інфраструктури та будівництва, поштового зв’язку, екології та природних ресурсів, а також питання, пов’язані з Чорнобильською АЕС.

Віце-прем’єр-міністр - міністр культури В’ячеслав Кириленко відповідатиме за гуманітарні питання, зокрема культуру, освіту та науку, спорт та туризм, охорону здоров’я, питання соціальної політики. У його компетенції перебуватимуть питання соціального захисту осіб, які переміщуються з Луганської та Донецької областей в зв’язку з проведенням там антитерористичної операції чи проживають в цих регіонах.

Питання регіональної політики, будівництва та житлової сфери, енергозбереження, інформаційної безпеки, регулювання земельних відносин належать до компетенції віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Окрім цього, він відповідатиме за відновлення об’єктів промислової, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень у результаті проведення АТО, а також за питання Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Також віце-прем’єр-міністри відповідатимуть за інші питання у відповідних напрямках діяльності, йдеться в повідомленні.