Гройсман заявив, що дані про кримінальне минуле в біографії нового міністра Вощевського є підробкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час виступу в парламенті, говорячи про те, що була “надана біографічна довідка народного депутата Валерія Вощевського, відомості в якій були повністю не підтверджені і не є офіційною біографією цього народного депутата”.

“Зараз я даю доручення Апарату Верховної Ради провести службове розслідування: як відбулося так, що підроблені біографічні дані знаходилися у сесійній залі й поінформувати народних депутатів про те, хто це зробив, в який спосіб і з якою метою”, - сказав Гройсман.

За його словами, якщо буде визначено ознаки злочину, то повинна бути відповідна реакція згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді під час розгляду кандидатури від Радикальної партії Вощевського на посаду віце-прем'єр-міністра виникла сварка.

Представник «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм поставив Вощевському запитання щодо його «офіційної» біографії, де “є про те, що ви нібито намагалися вкрасти гроші”, а також щодо того, що Вощевський нібито має громадянство Мальти.

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У відповідь Вощевський зазначив, що є громадянином України й іншого громадянства не має.

Стосовно іншого питання, він зазначив, що розглядає це як провокацію. Вощевський зазначив, що свого часу був призначений на посаду голови “Укравтодору” і працював на цій посаді тиждень.

“Я був призначений за квотою Блоку Литвина свого часу”, - сказав він.

“Я відмовився, через три дні була порушена кримінальна справа, і я змушений був піти з посади. Ця справа була закрита буквально через декілька тижнів, тому що жодних підстав для її порушення не було”, - сказав Вощевський.

У свою чергу лідер Радикальної парті Олег Ляшко попросив голову Верховної Ради України Гройсмана розібратися у цій ситуації, зокрема, щодо розданих депутатам біографій кандидатів на посади в уряд.