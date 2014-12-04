В Україні заборонять всі фільми з Охлобистіним
23:18, 04 грудня 2014Суспільство
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Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) має намір скасувати прокатні посвідчення фільмів за участю російського актора Івана Охлобистіна
Держкіно заборонить всі фільми з Охлобистіним / ТСН
Про це повідомив віце-прем'єр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко у своєму Твиттері.
"Прокатні посвідчення для всіх фільмів з Охлобистіним будуть скасовані Держкіно: якась повага до самих себе мусить же у нас бути!" - написав Кириленко.
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Прокатні посвідчення для усіх фільмів із Охлобистіним будуть скасовані Держкіно: якась повага до самих себе мусить же у нас бути!
- В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 Грудень 2014
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