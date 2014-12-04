В Україні заборонять всі фільми з Охлобистіним

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко у своєму Твиттері.

"Прокатні посвідчення для всіх фільмів з Охлобистіним будуть скасовані Держкіно: якась повага до самих себе мусить же у нас бути!" - написав Кириленко.

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