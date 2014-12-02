Рада проголосувала за новий Кабмін

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України.

За відповідний документ проголосували 288 народних депутатів з 339, проти проголосував один депутат.

Після цього у залі пролунали оплески.

Читайте такожВР призначила Полторака міністром оборони

Даним проектом постанови призначено:

віце-прем'єр-міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Геннадія Зубка;

віце-прем'єр-міністром - Валерія Вощевського;

віце-прем'єр-міністром - міністром культури - В'ячеслав Кириленко;

міністром Кабінету міністрів - Ганну Онищенко;

міністром оборони - Степана Полторака;

міністром закордонних справ Павла Клімкіна;

міністром внутрішніх справ - Арсена Авакова;

міністром юстиції - Павла Петренко;

міністром фінансів - Наталію Яресько;

міністром економіки - Айвараса Абрамавичуса;

міністром палива та енергетики Володимира Демчишина;

міністр освіти і науки - Сергія Квіта;

міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі;

міністром аграрної політики - Олексія Павленка;

міністром праці і соціальної політики Павла Розенка;.

міністром з інформаційної політики - Юрія Стеця;

міністром молоді і спорту - Ігоря Жданова;

міністром екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка;

міністром інфраструктури - Андрія Пивоварського.