Рада проголосувала за новий Кабмін
288 народних депутатів з 339 проголосували «за», ще один - «проти».
Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України.
За відповідний документ проголосували 288 народних депутатів з 339, проти проголосував один депутат.
Після цього у залі пролунали оплески.
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Даним проектом постанови призначено:
віце-прем'єр-міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Геннадія Зубка;
віце-прем'єр-міністром - Валерія Вощевського;
віце-прем'єр-міністром - міністром культури - В'ячеслав Кириленко;
міністром Кабінету міністрів - Ганну Онищенко;
міністром оборони - Степана Полторака;
міністром закордонних справ Павла Клімкіна;
міністром внутрішніх справ - Арсена Авакова;
міністром юстиції - Павла Петренко;
міністром фінансів - Наталію Яресько;
міністром економіки - Айвараса Абрамавичуса;
міністром палива та енергетики Володимира Демчишина;
міністр освіти і науки - Сергія Квіта;
міністром охорони здоров'я Олександра Квіташвілі;
міністром аграрної політики - Олексія Павленка;
міністром праці і соціальної політики Павла Розенка;.
міністром з інформаційної політики - Юрія Стеця;
міністром молоді і спорту - Ігоря Жданова;
міністром екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка;
міністром інфраструктури - Андрія Пивоварського.