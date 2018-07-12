У САП пояснили, чому закрили резонансну справу про "рюкзаки Авакова"

Третій підозрюваний у справі, Володимир Литвин, після ознайомлення з матеріалами провадження дав показання, що саме він вчинив одноосібно злочин.

Відсутність доказів обізнаності сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова та екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря щодо неналежної якості рюкзаків, які закуповувалися для МВС, унеможливлює притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Про це на інформаційний запит УНІАН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Слідство встановило, що мали місце факти проведення тендеру з визначеним наперед переможцем та поставки неякісних рюкзаків, проте відсутність доказів обізнаності Чеботаря С.І. і Авакова О.А. з неналежною якістю рюкзаків унеможливлює притягнення їх до кримінальної відповідальності", - зазначили в прокуратурі.

Зазначається, що третій підозрюваний у справі, Володимир Литвин, після ознайомлення з матеріалами провадження дав показання, що саме він вчинив одноосібно злочин – "перемігши на тендері, виготовив неякісні рюкзаки та за підробленими документами поставив їх МВС України, інші підозрювані до цього відношення не мали та про факт поставки неякісних рюкзаків не знали". Також Литвин пояснив, що готовий відшкодувати завдану шкоду.

Читайте такожСправу про «рюкзаки Авакова» закрито через відсутність складу злочину

"Оскільки Литвином В.Я. по суті визнано факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, будуть вжиті заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності", - пообіцяли в прокуратурі.

При цьому прокурори врахували, що один з ключових свідків обвинувачення не зміг під час допиту в судовому засіданні повністю підтвердити свої показання.

Водночас у САП зазначили, що за безпосередньою участю одного з адвокатів підозрюваних знищено спеціальний засіб, на який вівся запис в кабінеті Чеботаря.

"За таких обставин, враховуючи, що доказів, які б поза розумним сумнівом спростували версію Литвина В.Я., не здобуто та можливості для їх здобуття вичерпано, прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття у частині – щодо Чеботаря С.І. та Авакова О.А", - сказали в САП.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. "Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і наголосив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп та інтересів".

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

Сьогодні, 12 липня 2018 року, стало відомо про винесення прокурором САП постанови щодо закриття кримінального провадження за підозрою Авакова-молодшого та Чеботаря. Такі дії у НАБУ назвали "незрозумілими і непослідовними".