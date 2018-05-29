Екс-заступник глави МВС Чеботар скаржиться на "цькування", суд над ним триває 3,5 роки

Суд призначив наступне засідання у справі Чеботаря на 13 годину 30 хвилин 1 червня.

Суд у справі колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря взяв перерву до 1 червня. Таке рішення суддя Максим Вишняк прийняв на прохання сторони обвинувачення, яка попросила дати їй час для вивчення матеріалів, наданих захистом Чеботаря.

«Сторона захисту Чеботаря надала всі докази невинності і необгрунтованості справи, яку ініціювало НАБУ. Ми отримали всі експертизи і необхідні докази, і сьогодні просимо суд долучити їх до справи», — заявив в суді адвокат колишнього заступника міністра Ігор Юдін.

За наполяганням захисту до справи були долучені результати експертиз, які, на думку адвокатів, повністю спростовують докази, надані НАБУ. Серед документів, зокрема, — експертиза зробленого НАБУ звукозапису.

У зв'язку з цим представники прокуратури та НАБУ попросили суд надати їм додатковий час для ознайомлення з новими матеріалами справи.

Суд задовольнив клопотання звинувачення і призначив наступне засідання на 13 годину 30 хвилин 1 червня.

Сам Чеботар вважає свою невинність повністю доведеною.

«Справа проти мене — цілеспрямована кампанія з дискредитації політики МВС, яка поклала край корупційним схемам, що практикувалися раніше. Коли ми прийшли в міністерство, ми зупинили відмивання грошей і корупційні схеми на півтора мільярда доларів. Ви знаєте, що був такий «ЄДАПС», який лобіював ці схеми. І саме звідти були виділені гроші на мою дискредитацію, на дискредитацію керівництва МВС. Тому я подав у відставку — щоб кампанія проти мене не завадила продовженню боротьби з корупцією в МВС. Але всі ці «капліни» та «лещенко», які поширювали брехню про мене, не змогли нічого довести. Були суди, які довели, що всі тендери проводилися правильно. Це все тривало три з половиною роки, і коштувало мені здоров'я», — заявив він.

У невинності Сергія Чеботаря переконаний також глава Соціалістичної партії України, учасник бойових дій на сході країни Ілля Ківа.

«Ті, хто висувають звинувачення проти Чеботаря, — це теоретики. Всі звинувачення проти нього — балаканина політичних повій. А я кажу як людина, яка одягала ці рюкзаки, ці каски. І можу сказати відповідально: ця людина зберігла мені життя під Дебальцевим. А сьогодні над ним намагаються влаштувати судилище. Судилище над тим, хто в найскладніший для країни період допоміг нам зупинити ворога і захистити країну. Тому я готовий свідчити на користь Чеботаря. Уже сам факт, що я залишився живий, — свідчення на його користь», — заявив Ківа.

У липні 2015 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом закупівлі рюкзаків для Національної гвардії, а у квітні 2016 року передала справу до НАБУ.

29 серпня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законними дії посадових осіб МВС і відмовив позивачам у скасуванні результатів тендера.