Холодницький заявив про закриття резонансної справи "рюкзаків Авакова"

ЗМІ повідомляють, що підозрюваним у розкраданні коштів лишається третій фігурант справи. Це представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Це "Українській правді" підтвердив очільник САП Назар Холодницький.

"Я про це рішення дізнався лише вчора (11 липня - ред.) увечері. Зараз розбираємося", – пояснив він.

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За словами Холодницького, це було рішення старшого групи прокурорів.

"Тепер на мої обурення працівники відповідають, що можуть це сприймати, як тиск. НАБУ хотіло незалежних прокурорів – отримало", – наголосив голова САП.

Як повідомили УП джерела в НАБУ, підозрюваним у розкраданні коштів лишається третій фігурант справи. Це представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин.

Йому слідство інкримінує привласнення майна та підробку документів.

За інформацією "Радіо Свобода", Литвин визнав провину у шахрайстві та підробці документів.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».