"Незрозуміле і непослідовне": у НАБУ прокоментували рішення про закриття справи про "рюкзаки Авакова"

У НАБУ назвали рішення САП про закриття справи щодо Авакова-молодшого та Чеботаря "незрозумілим і непослідовним", а в самому САП поки не коментують цю ситуацію.

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо двох ключових підозрюваних - сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова та екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря - у розкраданні коштів при закупівлі рюкзаків для МВС є незрозумілим і непослідовним.

Відповідну заяву розмістило Національне антикорупційне бюро України на своїй сторінці Facebook.

"У квітні цього року детективи НАБУ разом із прокурорами САП прийняли рішення про те, що усі докази здобуто і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після цього на вимогу прокурорів детективи підготували об’ємний реєстр та обвинувальний акт стосовно всіх трьох підозрюваних, які потрібні лише у випадку скерування до суду. Проте 10 липня у ЄРДР з'явилася відмітка прокурора САП про відновлення досудового розслідування у справі рюкзаків, яка вже перебувала на стадії ознайомлення з матеріалами", - пояснює НАБУ.

Водночас у Нацбюро уточнили, що вчора ввечері, 11 липня, детективу зателефонував прокурор САП Василь Кричун і повідомив, що виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо Авакова та Чеботаря, які, на думку слідства, організували закупівлю рюкзаків для потреб МВС із порушеннями.

"Щодо третього підозрюваного, представника фірми-переможця, яка мала поставити ці рюкзаки, то він висунув версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення", - сказали у НАБУ.

Також у НАБУ зазначили, що за майже місяць до того, 12 червня, детективи НАБУ подали до суду клопотання про обмеження сторони захисту у термінах ознайомлення із матеріалами справи.

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"Прокурор САП дане клопотання тоді не підтримав, відтак детективи подали його самостійно. Наразі це клопотання досі не розглянуто", - заявили в Бюро.

УНІАН звернувся до речника САП Ярослава Гордієвича з проханням прокоментувати закриття провадження щодо Авакова-молодшого та Чеботаря, але, попри обіцянку надати відповідну інформацію протягом 30 хвилин, не зробив цього.

Довідка. 31 жовтня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. "Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і наголосив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп та інтересів".

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.