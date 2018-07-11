У НАТО підтвердили прагнення України до набуття членства в Альянсі - декларація

В Альянсі підтвердили рішення Бухарестського саміту, що Україна стане членом НАТО у майбутньому, якщо відповідатиме необхідним критеріям.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в рамках саміту, що проходить у Брюсселі за участі голів держав і урядів країн-членів Організації, підтвердили прагнення України до набуття членства в Альянсі.

Про це йдеться у декларації саміту НАТО, опублікованій на сайті Організації.

«Незалежна, суверенна і стабільна Україна, рішуче віддана демократії і верховенству права, має ключове значення для євроатлантичної безпеки. Наша позиція непохитна у нашій підтримці права України вирішувати своє власне майбутнє та зовнішньополітичного курсу, вільного від зовнішнього втручання», - зазначається у декларації.

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«Враховуючи знову підтверджені прагнення України щодо членства у НАТО, ми дотримуємося наших рішень, ухвалених на саміті у Бухаресті (у 2008 році - УНІАН) та наступних самітах», - наголошується у документі.

У декларації підкреслюється, що «успіх у широкомасштабних реформах, в тому числі у боротьбі з корупцією, та забезпечення інклюзивного виборчого процесу, що ґрунтуватиметься на демократичних цінностях, на повазі до прав людини, до меншин та верховенства права, матиме вирішальне значення з метою закладення основи для заможної і мирної України, яка міцно укріпиться серед європейських демократій, відданих спільним цінностям».

У декларації вітається істотний прогрес, досягнутий Україною, особливо у контексті ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд та закону про національну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, політика НАТО щодо України була закладена в декларації саміту в Бухаресті у 2008 році. «НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ», - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг не очікує, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей.