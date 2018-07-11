В НАТО закликають Росію вивести її війська з України, Грузії та Молдови - декларація

20:41, 11 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це йдеться у декларації голів держав і урядів країн-членів Альянсу, ухваленій під час саміту НАТО, що проходить у Брюсселі.

"Ми знову підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності і суверенітету України, Грузії та Молдови в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у документі.

"Відповідно до її міжнародних зобов'язань, ми закликаємо Росію вивести її сили, які вона розмістила у всіх трьох країнах без їхнього дозволу", - наголошується у декларації.

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Теги: #Росія#НАТО#війська