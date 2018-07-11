В НАТО закликають Росію вивести її війська з України, Грузії та Молдови - декларація
20:41, 11 липня 2018Політика
491 0
В Альянсі підтвердили підтримку територіальній цілісності України.
Ілюстрація / REUTERS
В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликають Російську Федерацію вивести війська з України, Грузії та Молдови.
Читайте такожУ НАТО пояснили рішення щодо України, спростувавши заяву Угорщини
Про це йдеться у декларації голів держав і урядів країн-членів Альянсу, ухваленій під час саміту НАТО, що проходить у Брюсселі.
"Ми знову підтверджуємо нашу підтримку територіальній цілісності і суверенітету України, Грузії та Молдови в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у документі.
"Відповідно до її міжнародних зобов'язань, ми закликаємо Росію вивести її сили, які вона розмістила у всіх трьох країнах без їхнього дозволу", - наголошується у декларації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Саміт НАТО за участі України