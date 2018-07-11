НАТО закликає Росію припинити фінансову та військову підтримку бойовиків на Донбасі

В Альянсі закликали Росію припинити втручатися військовими методами у справи України.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликають Російську Федерацію припинити надавати політичну, фінансову та військову підтримку підконтрольним їй бойовикам на Донбасі та вивести з території України усю військову техніку та найманців.

Про це йдеться у декларації голів держав і урядів країн-членів Альянсу, ухваленій під час саміту НАТО, що проходить у Брюсселі.

"Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод усіма сторонами і підтримуємо зусилля "Нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи", - наголошується у документі.

"Відповідь НАТО полягає у підтримці всебічних зусиль, які включають санкції, як було вирішено Європейським Союзом, "Великою сімкою" та іншими, аби сприяти мирному урегулюванню конфлікту та дати відповідь діям Росії", - зазначається у декларації.

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"Ми наполегливо закликаємо Росію припинити усю політичну, фінансову та військову підтримку угрупованням бойовиків та припинити втручатися військовим шляхом у Донецькій і Луганській областях, вивести війська, техніку та найманців з території України та повернутися до Спільного центру з контролю та координації (питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін - УНІАН)", - наголошують лідери держав-членів Альянсу.

"Ми глибоко стурбовані застосуваннями тортур та переміщенням українських громадян до в'язниць у Росії. Ми підкреслюємо важливість забезпечення безпеки та повного і безперешкодного доступу для Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі до усієї території, включаючи українсько-російський кордон", - сказано у документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в рамках саміту, що проходить у Брюсселі за участі голів держав і урядів країн-членів Організації, підтвердили прагнення України до набуття членства в Альянсі.