Британія надала політичний притулок екс-керівнику "Укрспецекспорту" Бондарчуку

Минулого року Бондарчук був арештований у Лондоні в рамках екстрадиційного процесу, однак його звільнили з-під арешту відразу після внесення застави.

Суд у Британії надав політичний притулок екс-керівнику «Укрспецекспорту» Сергію Бондарчуку.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін. «Герой України побоявся постати перед українським правосуддям за свої корупційні злочини... і попросив політичного притулку в Британії… Прикро, що британський суд такий притулок надав, попри зусилля українських та британських прокурорів... На щастя, кейс Бондарчука не правило, а прикре виключення - за останні пару років Генпрокуратура достала вже не одного екс-чиновника з-за кордону - кількість «безпечних місць» на карті світу невпинно звужуватиметься і надалі!!!» - написав він.

Довідка УНІАН. Бондарчук був генеральним директором ДК "Укрспецекспорт" з 2005 до 2010 року. Генпрокуратура інкримінує йому заволодіння коштами "Укрспецекспорту" на суму понад $7 млн. Інтерпол оголосив екс-голову "Укрспецекспорту" в розшук.

У травні 2016 року стало відомо, щоБондарчук попросив політичного притулку у Великобританії.

15 березня 2017 року, за даними ГПУ, Бондарчук був арештований у Лондоні в рамках екстрадиційного процесу, однак 17 березня його звільнили з-під арешту після внесення застави в сумі 75 тис. фунтів стерлінгів.