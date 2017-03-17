ГПУ: Екс-керівник "Укрспецекспорту" Бондарчук вніс заставу і не може залишити Лондон

Про це у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук затриманий 15 березня, а випущений під заставу, що передбачено британськими законами. Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не полишаючи межі Лондона. Саме на цю дату - 24.03.2017 - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань", - написала вона.

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Варто відзначити, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в Лондоні заарештували екс-керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука.

Як повідомляв УНІАН, З 2005 до 2010 року Бондарчук був генеральним директором ДК «Укрспецекспорт». На той час президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України.

29 січня 2015 року проти керівництва "Укрспецекспорту" було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру у заволодінні коштами "Укрспецекспорту" на суму понад 7 млн доларів.

Пізніше Інтерпол оголосив екс-голову "Укрспецекспорту" в розшук. У травні 2016 року стало відомо, що Бондарчук попросив політичного притулку у Великобританії.