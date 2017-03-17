У Лондоні заарештували екс-керівника "Укрспецекспорту" Бондарчука - Луценко

У Лондоні заарештували екс-керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор генпрокурор Юрій Луценко.

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«Лондон перестає бути «тихою гаванню» для високопоставлених втікачів. В результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був взятий під арешт ще один «герой» України - екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук», - написав Луценко.

Він також зазначив, що остаточну крапку у справі видачі Бондарчука вже найближчим часом має поставити Королівський суд.

Луценко також зауважив, що дату судового засідання має бути визначено 24 березня.

«Генпрокуратура озброїла британських партнерів переконливими аргументами для забезпечення видачі правопорушника. Мій візит в Лондон у листопаді 2016 р. не був марним», - резюмував Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, З 2005 до 2010 року Бондарчук був генеральним директором ДК «Укрспецекспорт». На той час президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України.

29 січня 2015 року проти керівництва "Укрспецекспорту" було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру в заволодінні коштами "Укрспецекспорту" на суму понад 7 млн доларів. Пізніше Інтерпол оголосив екс-голову "Укрспецекспорту" у розшук.

У травні 2016 року стало відомо, що Бондарчук попросив політичного притулку у Великій Британії.