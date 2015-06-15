Інтерпол оголосив у розшук колишнього керівника "Укрспецекспорту" Бондарчука

Такі дані розміщені на офіційному сайті організації. У повідомленні йдеться, що Сергій Бондарчук оголошений в розшук за привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах.

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Як повідомляв УНІАН, МВС оголосило в розшук Сергія Бондарчука 16 лютого. Він розшукується управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС Києва за підозрою у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах").

21 січня Головна військова прокуратура повідомила Сергію Бондарчуку про підозру у заволодінні понад $ 7,4 млн коштів "Укрспецекспорту", після цього суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу на судове засідання. Проте 28 січня колишній керівник "Укрспецекспорту" зник з поля зору українських правоохоронних органів.

Відзначимо, що Сергій Бондарчук керував "Укрспецекспортом" всю каденцію колишнього президента Віктора Ющенка.