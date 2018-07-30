Проблем не буде, якщо Порошенко вирішить не брати участі в президентській кампанії - нардеп

Сюмар зазначила, що Порошенко тільки взимку зможе оцінити ситуацію, чи він спроможний їх виграти.

Народний депутат Вікторія Сюмар не бачить проблеми, якщо президент Петро Порошенко прийме рішення не балотуватися в президенти в наступній кампанії.

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Про це вона заявила в інтерв'ю Українській правді. За її словами, свою історичну роль стабілізації держави в час війни він, очевидно, виконав. При цьому вона зазначила, що, безперечно, "він має амбіцію виграти вдруге й отримати термін президента".

"Я чула від президента заяви, що він ще жодні вибори не програв. Тому думаю, що він тільки взимку зможе оцінити ситуацію, чи він спроможний їх виграти", - повідомила Сюмар.

"Нагадаю, що це вдавалося в Україні тільки одному кандидату - Леонідові Кучмі, за надзвичайно відмінних обставин. Коли в Кучми були і підконтрольні ЗМІ, коли інтернет не був настільки поширений, коли всі олігархи зробили на нього ставку, і коли і захід, і схід його підтримали", - зазначила депутат.

На питання, чи вірить вона, що Порошенко потрапить у другий тур, Сюмар відповіла, що все може бути.

"Згадайте Кучму і його розкол опозиції. Якщо він зможе розпорошити поля своїх конкурентів – спокійно може потрапити. Це прямо залежить від того, як себе поведуть владні партнери Порошенка, тобто Гройсман, Кличко і Яценюк. Якщо хтось із них піде на вибори, то вийти в другий тур Порошенку буде майже неможливо", - висловила думку Сюмар.

На її думку, Порошенко сам буде визначатися вже безпосередньо на старті офіційної кампанії, аж до останнього дня.