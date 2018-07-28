Президент разом із дружиною взяли участь у хресній ході вірян УПЦ КП (фоторепортаж)

У святкових заходах з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України також взяли участь представники уряду, члени Всеукраїнської ради церков, відомі громадські діячі, волонтери, представники культури, науки та освіти.

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко взяв участь у хресній ході вірян Української православної церкви Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, також у заході взяли участь перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів та інші члени уряду.

На Володимирській гірці, біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому буде звершено молебень за Україну та Українську помісну православну церкву.

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Віряни Української православної церкви Київського Патріархату на чолі з патріархом Філаретом та віряни Української автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм пройшли хресною ходою до скверу біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.

Глава держави разом з дружиною також взяв участь у молебні за Україну та Українську помісну православну церкву.

У святковому заході взяли участь представники уряду, члени Всеукраїнської ради церков, відомі громадські діячі, волонтери, представники культури, науки та освіти.