"Слава Україні!" буде офіційним військовим вітанням ЗСУ - Порошенко

24 серпня це вітання вперше офіційно пролунає на військовому параді на честь Дня Незалежності України.

Президент Петро Порошенко заявляє, що фраза «Слава Україні!» буде офіційним військовим вітанням Збройних сил України (ЗСУ).

Читайте такожКлімкін пояснив, чому Росія вважає вітання "Слава Україні!" ворожим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відвідання ДАХК «Артем» Державного концерну «Укроборонпром».

«Слова «Слава Україні!» після ретельного обговорення... я прийняв рішення, що, починаючи з 24 серпня, ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності України», - сказав глава держави.

За його словами, це буде офіційним військовим вітанням ЗСУ.