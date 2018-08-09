"Слава Україні!" буде офіційним військовим вітанням ЗСУ - Порошенко

13:40, 09 серпня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відвідання ДАХК «Артем» Державного концерну «Укроборонпром».

«Слова «Слава Україні!» після ретельного обговорення... я прийняв рішення, що, починаючи з 24 серпня, ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня Незалежності України», - сказав глава держави.

За його словами, це буде офіційним військовим вітанням ЗСУ.

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Теги: #ЗСУ#Петро Порошенко#Слава Україні