Політтехнолог пояснив, чому Кремль так лякає гасло "Слава Україні!"

"Кремль висловив те, що вважав за краще не озвучувати: вони бояться не просто України, яка успішно розвивається, — як альтернативи російському деспотизму і феодалізму. Вони бояться навіть самого українського імені", - вважає політтехнолог.

Політтехнолог і політичний філософ Андрій Окара пояснив, чому Кремль так лякає гасло "Слава Україні!", навколо якого розгорівся скандал на Чемпіонаті світу з футболу-2018.

Думку політтехнолога опублікував журнал "Новое время".

"Треба було витратити 14 млрд. бюджетних доларів на чемпіонат, треба було мобілізувати всі ресурси та можливості пропаганди, щоб спалитися на дев'ятисекундному хайповому відеоролику (відео хорватського футболіста Домагоя Віди і екс-гравця збірної Хорватії Огнена Вукоєвича з привітанням Україні, - ред). Виявляється, Кремль висловив те, що вважав за краще не озвучувати: вони бояться не просто України, яка успішно розвивається, — як альтернативи російському деспотизму і феодалізму. Вони бояться навіть самого українського імені. Для них не просто сама Україна, а навіть одна назва, топонім — це покарання. Мабуть, вважають, що "Слава Україні!" — це магічне заклинання, яке здатне зруйнувати царство мороку", - пише Окара.

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Як повідомляв УНІАН, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2018-го року в російському місті Сочі, хорватський футболіст Домагой Віда разом з екс-гравцем збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик з привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболіста у свій час були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Вигляді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.