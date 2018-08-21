Верховний суд відмовив НАБУ в розгляді скарги на догану Холодницькому

Верховний суд зазначив, що НАБУ може з дозволу комісії прокурорів оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів тільки у Вищій раді правосуддя.

Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду вирішив відмовити у відкритті провадження у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) про визнання протиправним та скасування рішення щодо догани керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Як повідомляється на сторінці Верховного суду у Facebook, у судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується.

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"Особи, за дисциплінарною скаргою яких КДКП приймає рішення у визначеному Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» (далі – закон № 1697-VII) порядку, не є суб’єктами дисциплінарного провадження і не наділені правом на оскарження в судовому порядку рішень КДКП як за результатами дисциплінарного провадження, так і за наслідками вирішення питання про його відкриття", - йдеться у повідомленні.

Суд також зауважив, що НАБУ у разі незгоди з рішенням КДКП може з дозволу комісії прокурорів оскаржити таке рішення лише до Вищої ради правосуддя, а тому бюро не має права на оскарження рішення, ухваленого КДКП за результатами розгляду такої скарги.

Також зазначається, що "таке рішення Суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду".

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник звернулися до КДКП з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

Дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

26 липня КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генерального прокурора України - керівника САП, а обмежитись доганою. Голова комісії Віталій Грушковський заявляв, що дане рішення може бути оскаржене в адмінсуді або у Вищій раді правосуддя.

17 серпня до Верховного суду надійшла позовна заява НАБУ до КДКП, де просить скасувати рішення КДКП про накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани Холодницькому.

Позивач просив визнати протиправним і скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів й зобов’язати КДКП розглянути висновок про наявність дисциплінарного проступку в його діях та відповідні матеріали дисциплінарного провадження.