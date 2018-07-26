Холодницького не звільнили з посади керівника САП - вирішили обмежитися доганою (фото, відео)

Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) вирішила не звільняти Назара Холодницького з посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а обмежитись доганою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив голова комісії Віталій Грушковський.

“КДКП вирішила притягнути Холодницького до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани”, - сказав він.

Грушковський також додав, що дане рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.

Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали “Ганьба!”.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Луценко і Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

19 липня Ситник направив заперечення на висновок члена КДКП з рекомендацією оголосити керівнику САП догану.

В НАБУ зазначали, що член КДКП у своєму висновку підтвердив «грубі порушення очільником САП правил прокурорської етики, розголошення відомостей, які стали йому відомі під час виконання службових повноважень, вчинення дій, що порочать звання прокурора, незаконного втручання у службову діяльність іншого прокурора».