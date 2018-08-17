Такі дії "порочать звання прокурора": Луценко виніс догану голові САП Холодницькому

Генпрокурор вважає, що є сумніви в об’єктивності, неупередженості та незалежності керівника САП і на цій підставі виніс йому догану.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виніс догану заступнику генпрокурора, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це УНІАН повідомили у ГПУ.

Зокрема, в тексті догани йдеться про те, що вона винесена за вчинення дій, які порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів щодо його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Крім того, згідно з інформацією, ще однією причиною стало систематичне грубе порушення правил прокурорської етики.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня КДКП вирішила не звільняти Назара Холодницького з посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а обмежитись доганою. Голова комісії Віталій Грушковський заявляв, що дане рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.

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Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали “Ганьба!”.

30 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко та директор НАБУ Артем Ситник звернулися до КДКП з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

Дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.