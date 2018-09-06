Вся техніка, яка була на військовому параді, має надійти до ЗСУ - Порошенко

Президент наголосив, що забезпечення армії зброєю є пріоритетним завданням для держави.

Військова техніка, яка брала участь у параді на честь Дня незалежності України, має надійти до української армії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Одне з наших головних завдань - забезпечення ЗСУ надійною зброєю. Все, що ми бачили на військовому параді, в тому числі і як дослідницькі зразки, має негайно надійти до війська", - сказав глава держави.

"Ми звикли говорити, що таким гарантом незалежності нашої держави є Будапештський меморандум чи якась інша угода. Ні. Зараз ми виправляємо ці підходи. Я окремо наголошую, що українська армія є гарантом державної незалежності. Виходячи з цього принципу, ми будемо виставляти необхідні пріоритети", - додав Порошенко.

За його словами, окрім сил власного оборонпрому, Україна має скоростатись можливостями, наданими закордонними партнерами.

"Крім того, ми, безумовно, маємо скористатись рішенням про надання Україні летальної зброї, починаючи від антиснайперських комплексів, які рятують життя українських воїнів, і закінчуючи контрбатарейними сучасними засобами - від систем протиповітряноі оборони і до поповнення для Повітряних сил", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у військовому параді з нагоди 27-річниці Незалежності України, який проходив у центрі Києва, загалом взяли участь близько 250 одиниць техніки.