Порошенко на параді: Україна пережила випробування війною і «наростила міцні м'язи»
10:52, 24 серпня 2018Політика
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Разом з тим президент Петро Порошенко нагадав, що від рук ворога полягли тисячі українців.
Ілюстрація REUTERS
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна пережила випробування війною та економічною кризою, але вистояла і «наростила міцні м’язи».
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.
«Великою годиною для нас стали 4,5 роки. Від рук ворога полягли тисячі українців – військових та цивільних. Україна пережила випробування війною та економічною кризою… Слава Богу, що ми з вами вижили і наростили міцні м’язи», - зазначив він.
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