этот материал доступен на русском

Порошенко на параді: Україна пережила випробування війною і «наростила міцні м'язи»

10:52, 24 серпня 2018
Політика
35 0
Ілюстрація REUTERS

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна пережила випробування війною та економічною кризою, але вистояла і «наростила міцні м’язи».

Читайте такожСлава Україні! Героям Слава!: на параді до Дня Незалежності вперше офіційно звучить нове військове привітання

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України

«Великою годиною для нас стали 4,5 роки. Від рук ворога полягли тисячі українців – військових та цивільних. Україна пережила випробування війною та економічною кризою… Слава Богу, що ми з вами вижили і наростили міцні м’язи», - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності
Теги: #Порошенко#День незалежності