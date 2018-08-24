Порошенко на параді: Україна пережила випробування війною і «наростила міцні м'язи»

Разом з тим президент Петро Порошенко нагадав, що від рук ворога полягли тисячі українців.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна пережила випробування війною та економічною кризою, але вистояла і «наростила міцні м’язи».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

«Великою годиною для нас стали 4,5 роки. Від рук ворога полягли тисячі українців – військових та цивільних. Україна пережила випробування війною та економічною кризою… Слава Богу, що ми з вами вижили і наростили міцні м’язи», - зазначив він.