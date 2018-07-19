У Міноборони пояснили походження танків, які були виявлені блогерами у Харкові

У міністерстві зазначають, що стара техніка була зосереджена на території заводу з 2004 по 2010 рік за різними рішеннями керівництва Міністерства оборони України на той час.

Військова техніка, виявлена відеоблогерами на території Харківського бронетанкового заводу без охорони, була передана на завод з метою ії ремонту та модернізації і готується до передачі ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Щодо ситуації по розміщенню техніки та території Харківського бронетанкового заводу, повідомляємо наступне: військова техніка, яка наразі відновлена, у відповідності до державних контрактів, була передана на завод з метою ії ремонту та модернізації за рахунок бюджетних коштів. Після завершення всіх приймально-здаточних робіт зазначена військова техніка буде передана до складу Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що стара техніка була зосереджена на території заводу з 2004 по 2010 рік за різними рішеннями керівництва Міністерства оборони України на той час. Рішення щодо її подальшого використання не приймалися до 2014 року.

"У 2014 році Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак доручив провести інвентаризацію всієї техніки з метою визначення її наявності, технічного стану та виконання ремонтно-відновлювальних робіт", - розповіли в Міноборони.

"Наразі за рішенням Міністром оборони України відбувається позапланова інвентаризація залишків військової техніки. Після її завершення буде прийнято правове рішення щодо механізмів її повернення до складу Збройних Сил України", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явилося відео, на якому два відеоблогери безперешкодно проникли на територію харківського військового заводу. Там без охорони зберігаються відремонтовані та старі танки.