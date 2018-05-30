Поляки – українцям: Україна не повинна чекати, що ЄС вирішить її проблеми

Польща – одна з країн ЄС, яка найбільше підтримувала Україну під час подій на Майдані та продовжує підтримувати у протистоянні з російським агресором на Сході. І, хоча українці полюбляють скаржитись, мовляв, Європейський Союз недостатньо реагує на українську війну та не надає належної допомоги, Польща, спільно з Балтійськими країнами, завжди доволі різко висловлювалась щодо дій Росії на українській землі.

Однак це – на рівні керівництва країн. А що ж відбувається на рівні простих громадян? Наразі, всі події у нашій державі дозволяють багатьом європейцям поглянути на своїх східних сусідів з іншого боку – побачити не пострадянських людей, а нове покоління, що прагне європейського шляху розвитку. Більше того, готове віддати за це свої життя. УНІАН поспілкувався з громадянами Польщі, намагаючись дізнатись, як вони оцінюють події в Україні, чи бачать нас у ЄС і чого бажають українцям у наступному році.

«Ми чудово розуміємо, що Путін, коли закінчить з вами, прийде за нами»

Найчастіше з українцями в Польщі стикаються студенти, які навчаються разом з нашими співгромадянами, підприємці, які з ними працюють, та співробітники HR-компаній, які допомагають українцям знайти роботу в Польщі. Так, працівники «WBS doradztwo personalne», що спеціалізується в підборі висококваліфікованого персоналу для різних секторів польської економіки, відзначають, що їх дуже хвилюють події в Україні.

«Зараз ми не багато знаємо про те, що у вас відбувається, оскільки, на даний момент, здається, що все «стихло». Тобто, ситуація в Україні не є якоюсь свіжою інформацією, тому зараз про це майже ніхто не говорить. Ми знаємо, що далі йде війна, що схід України кладе всю вину на захід… Для нас це також боляче, бо велика кількість поляків живе в Україні», - розповіла Сильвія Колба.

За її словами, сьогодні багато поляків боїться їхати в Україну, «але це хибна думка»: «Мої батьки були два тижні тому у Львові, і вони в захваті. Дуже гарне місто».

«До Польщі зараз приїздить багато українців. Але особисто я не помічаю, що вас тут забагато. Ви завжди були у Польщі, як і поляки завжди були в Україні, - говорить вона. – Важливо, з яким наміром ви сюди приїжджаєте. Якщо працюватимете та сплачуватимете податки, то все гаразд».Колега Сильвії Кароліна Дитко розповідає, що, натомість, українців у Польщі побільшало. Але полякам це не заважає.

В той же час, незважаючи на те, що «євроінтеграція» у трудових мігрантів між Польщею і Україною вже давно відбулася, поляки вважають, що в найближчому часі приєднатися до Євросоюзу у України шанси замалі. «Спершу маєте змінити свій підхід та погляд на багато речей», - говорить Кароліна.

«Ніхто не буде боротися за Україну, не піде за неї помирати, окрім вас самих», - вважає ще один співробітник «WBS doradztwo personalne» Славомир Щур.

«Те, кого ви обираєте у владу, багато говорить про вас самих. Доки будете мати мафію «на горі», ніхто не ставитиметься до України серйозно, вибачте за прямоту, - говорить він. – Я не кажу, що ми кращі. В чомусь маємо схожу ситуацію і влада у нас також не найкраща. І ми чудово розуміємо, що Путін, коли закінчить з вами, прийде за нами».На його переконання, тільки через те, що українці багато років обирали собі погану владу, зараз винити Європу у чомусь немає сенсу.

«Сила України криється у ній самій»

Цікавляться подіями в Україні і польські студенти. Незважаючи на те, що інформації щодо конфлікту на сході нашої держави у них замало, це не заважає молоді чітко розуміти хто друг, а хто ворог.

«Європейці знають про події в Україні, проте, не можу сказати, що інформація об’єктивна. Наприклад, я беру інформацію з польських ЗМІ, і, звісно, усвідомлюю, що преса подає певні скорочення, вибіркові факти. На мою думку, польські ЗМІ замало уваги приділяють тому, що відбувається Україні, але це, загалом, стосується всіх актуальних збройних конфліктів», - розповідає 23-річна студентка Агнєшка, яка вивчає історію мистецтва.

На її переконання, зараз в Україні триває конфлікт, спричинений «анексією Криму та спробою відмежування східної частини держави, яку, в великій мірі, заселяють російськомовні громадяни».

«Нинішня ситуація, очевидно, коріниться в історії, багатовіковій залежності України від Росії та Радянського Союзу, не останнє місце також займає національна різнорідність», - вважає вона.

Втім, дівчина бачить схожі темпераменти українців і поляків: «З польської історії та сучасних подій видно, наскільки ми є сварливими, неєдиними, наскільки дбаємо про особисті інтереси. Однак уміємо згуртуватись у протистоянні з ворогом… аби потім знову повернутися до сварки та пустих дискусій».

Розмірковуючи про першопричини ситуації, що склалася сьогодні в Україні, Агнєшка згадує Помаранчеву Революцію 2004 року.

«Гадаю, Україна, в деякій мірі, занапастила шанс, який тоді отримала, держава не зміцнилась економічно. А це могло б значно перешкодити розгорненню бойових атак на її території з боку Росії. Тобто, в економічно сильній державі, де люди не повинні турбуватися про найнеобхідніші речі, вони є більш єдині, мислять «ширше»... Якщо країна не буде сильною економічно та соціально, союзи з країнами Заходу вистояти їй не допоможуть. Суспільства, котрим живеться відносно добре, не будуть гинути за країну, яка не є в зоні їхніх інтересів. Втім, думаю, що всі зацікавлені в припиненні протистояння в Україні сторони розуміють: якщо не чинити опору, анексія територій буде відбуватися «тихо» та швидко», - вважає дівчина.

Крім того, на її думку, важливість членства в ЄС для України переоцінена, бо «як в ЄС, так і поза ним, є держави, які процвітають і є такі, що банкрутують». «Тобто ЄС не вирішить жодних ваших проблем… Втім, я підтримую ваші намагання приєднатися до Євросоюзу. Однак, на мою думку, сила України криється у ній самій, не у країнах Заходу. Найбільша помилка – це покладання надії на інші держави, як це робила Польща у 1939 році… Тому зичу Україні мудрої, рішучої влади та суспільної єдності. З цим – усе вдасться напевне», - говорить Агнєшка.

Її колежанка, 22-річна Кароліна, що вивчає економіку, розповідає, що «гібридна» війна, розв’язана зовнішнім агресором на сході України, - «дещо нове для всієї Європи»: «Мені здається, що зараз ніхто не знає, до чого вона може призвести, чи як взагалі розгортатимуться події. Усі ми з тривогою спостерігаємо, що відбувається за нашим східним кордоном. І, в той же час, дедалі більше починаємо дізнаватись про Україну, взнаємо «сусідку» з іншого боку. Польща ж, як жодна інша країна, розуміє її труднощі, пов’язані ще з одним сусідством».

Втім, незважаючи на всі сьогоднішні проблеми України, дівчина щиро сподівається, що Україна зможе стати членом ЄС. «Зараз це питання дещо віддаляється через складну політичну ситуацію, бо обов’язковим для членства є існування правової держави з демократичним устроєм. Однак Україна до цього іде. Бажаю їй на цьому шляху, насамперед, миру, аби українці більше не платили життям за суверенність і цивілізаційний вибір своєї країни. Також бажаю витривалості в створенні такої держави, в котрій хочете жити, - вільної та дбаючої про своїх громадян», - побажала Кароліна.

«Здаючи Україну, пересидіти в теплій квартирі не вийде. Завтра агресор прийде і в цю квартиру»

В свою чергу, польський бізнес, який також потерпає від «санкцій» з боку Росії, відчуває негативні наслідки від ослаблення рубля та краху російського фондового ринку, також не вважає євроінтеграцію панацеєю для України у вирішенні її проблем. «Україна зараз розривається між необхідними економічними реформами та постійною воєнною напругою на східному кордоні. Однак це, безперечно, краща ситуація, ніж загальнодержавна війна», - вважає підприємець Якуб.

На його думку, Польща, як і Україна, через складну економічну ситуацію, що зачіпає усіх сусідів, «кровоточить, проте жоден життєво важливий орган поки не є ураженим». «Перед українцями зараз багато викликів, закінчення конфлікту – лише один з них. Економіка, суспільна політика, боротьба з корупцією – це тільки найважливіші з багатьох питань, які ви самі повинні опрацювати та для котрих самі маєте знайти вирішення. Один лиш вступ до ЄС нічого автоматично не покращує, і ви самі найкраще знатимете, коли будете до цього готові», - говорить він.

Чоловік розповідає, що за останній рік зміг краще пізнати тих українців, з ким разом навчається і працює, «мав змогу бачити їхні переживання і споглядати всі події їхніми очима, це хороші, та, водночас, жахливі знання». «Тому, в прийдешньому році, зичу моїм українським друзям миру, безпеки, та щоб навіть в такій важкій ситуації, як оборона власної країни, не піддавалися ненависті, котра занадто довго диктувала взаємну історію нашої частини Європи», - резюмує Якуб.

«Події в Україні, великою мірою, відображають те, що завтра може бути у нас», - розповідає Мартін Дудек з Любліну, підкреслюючи, що саме тому відслідковує українські новини і отримує інформацію «з перших вуст», від своїх друзів з Києва та Львова.

«Тут, у Польщі, багато що подається стисло, не об’єктивно. Втім, наша країна всіляко підтримувала вас, адже ментально ми дуже близькі. Я, навіть, наважусь сказати, що українці – значно ближчі з поляками, аніж з росіянами, - розповідає він. – Особисто я вважаю вас гордим, вільним народом, якому, нарешті, треба визначитись з цілями та почати діяти. А от думка моїх друзів про українців за останній рік значно змінилась. Раніше українці сприймались ними, як ті, що приїжджають на заробітки. Зараз поляки побачили, що ви готові загинути, боротися до кінця заради ідеї, заради кращої долі своєї країни».

На його переконання, війни на сході України не було б, якби не політика президента РФ Володимира Путіна. «В ЄС це чітко усвідомлюють. Разом з тим, тут покладають вину і на Україну, і у цьому також є частка правди, бо жодна з ваших влад, за всі роки, не звертала увагу на «гарячий» схід та південь», - вважає Мартін.

Саме тому, на його думку, Україна не повинна покладати великі сподівання на ЄС: «Ваш успіх залежить від вашої важкої роботи, від реформ, подолання корупції на всіх рівнях. Тут мова не про владу, бо часто українці скаржаться на те, що їм не щастить з владою, але я знаю, що на низових рівнях у вас майже кожен готовий дати хабар, або взяти його. Починайте з себе, потім кличте на допомогу ЕС… Зараз головне – не змарнувати ваш шанс і почати реформи».

Втім, Мартін Дудек підкреслює, що не схвалює політику ЄС, який тільки висловлює занепокоєність. «Вважаю, що Європа повинна сказати своє чітке слово у цьому конфлікті. Європейський Союз існує, аби не допускати трагедій на кшталт другої світової війни. Зараз ми стоїмо перед потужним агресором, а тому, європейці повинні розуміти, що, здаючи Україну, пересидіти в теплій квартирі не вийде. Завтра агресор прийде і в цю квартиру», - говорить чоловік.

«Бажаю вам сил у новому році, бо не думаю, що він буде легшим за попередній. Навпаки, вам доведеться довести, що багато життів українців втрачено не на марно», - підкреслив він.

Христина Курітник, Краків, спеціально для УНІАН