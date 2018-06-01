Конкуренцію Черновецькому може скласти тільки сама Тимошенко?

Учора Віктор Ющенко своїм указом відсторонив Леоніда Черновецького від виконання повноважень голови Київської міської державної адміністрації строком на 15 днів. Президент утворив комісію для проведення службового розслідування і призначив її головою віце-прем’єр-міністра Івана Васюника. Цьому передувало засідання уряду, на якому було ухвалено рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Черновецького з посади голови КМДА. Нагадаємо, що з 7 березня Черновецьким займається і Тимчасова слідча комісія парламенту. Чим закінчиться такий масований наступ на київського голову? Що вирішують ці 15 днів, на які Президент відсторонив Черновецького? Про це УНІАН запитав експертів. Вадим Карасьов, політолог:

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ МОЖЕ БУТИ ПОСТУПОВО ВИВЕДЕНИЙ З ВЕЛИКОЇ ГРИ...

Відсторонення на п’ятнадцять днів - це не проблема Черновецького, а вирішення проблеми реакції Президента на проблему Черновецького. Якби не було ніякої реакції Президента, то за кілька днів фокусом критики став би сам Президент. Це рішення мало адресатом не лише Черновецького, але й Президента. Щоб ніхто не звинуватив Секретаріат у підтримці київської влади, яка непопулярна у частини еліти і у простих киян. Відсторонення Черновецького і його попередня згода на добровільну відпустку на час роботи комісії Секретаріату можуть свідчити, що Черновецький не драматизує ситуацію і готовий до “об’єктивної діяльності” комісії. Це свідчить і про те, що у випадку несприятливих висновків комісії, він може бути поступово виведений з великої гри і може вже просто не повернутися на посаду. Але таке неповернення Черновецького буде вже не результатом тиску на нього Кабміну і не результатом діяльності комісії, а превентивним рішенням Президента. Якщо результати комісії не будуть компрометувати Черновецького, він повернеться на свою посаду. І при цьому буде наголошуватися, що він 15 днів не був при владі, і не заважав комісії працювати.

Верховна Рада голосувати за перевибори мера не буде. 226 голосів за перевибори не набереться, ну не думаю, що блок Литвина буде розчищати майданчик київського “місцеблюстителя” влади для того ж Луценка або Кличка. У блока Литвина є свій кандидат на посаду мера. Основна інтрига буде розгортатися навколо комісії з розслідування діяльності Черновецького.

Чому Секретаріат не відмежовується від Черновецького? Це не любов, це - тактична гра, бо на столичному полі він найбільш безпечний. Сьогодні немає кандидата на посаду мера, не пов’язаного із жодною політичною групою. У Черновецького є власний клан, і це дозволяє йому бути рівновіддаленим від основних політичних угрупувань, які працюють на центральній політичний арені. Якщо розчистити столичне поле, на нього прийде або політичний союзник Тимошенко, або сама Тимошенко, або фігури, які будуть зайвим головним болем для президентської сторони. Пролонгація Черновецького у київській владі не дає можливості змістити рівновагу. Тому Президент зацікавлений у статус-кво. Вибити Черновецького - це віддати столичний ресурс Кабміну і Тимошенко. Київ - це Київ, київський мер - це київський мер. Можливо, що за його прикладом підуть Харків, Дніпропетровськ. І тоді можливий феномен, котрий відомий в історії як “тріумфальна хода радянської влади по країні”. І влада Тимошенко піде по країні вже по горизонталі, охоплюючи міста та мегаполіси.

Віктор Небоженко, політолог:

Я НЕ ДУМАЮ, ЩО БАЛОГА МОЖЕ ПОЛЮБИТИ КОГОСЬ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ...

Черновецький не вміє управляти містом. Люди з його оточення намагаються обманювати населення з приводу того, який він добрий, - і це найбільш жахлива частина його управлінської піраміди. Вони крадуть землі, намагаються смикати за ниточки. Але щось зробити, встановити справедливість неможливо. Бо провідна політична сила БЮТ, популярна у столиці, не має свого кандидата. Навіть якщо діючий мер збере десять відсотків, то це дозволить йому вийти у другий тур, а там вже як карта ляже. Єдиний вихід, який би дозволив розрубати цей вузол, це кандидатура самої Тимошенко, яка б могла стати і воїном, і мечем одночасно. До президентських виборів вона могла б зорганізувати дочасні київські вибори і тоді зорганізувала б і свою більшість, і стала б мером. Але Черновецький розуміє, що Юлія Володимирівна має інші плани і не буде відволікатися на столичні вибори.

Після 2004 року всім стало зрозуміло: той, хто володіє Києвом, той має надзвичайно могутній ресурс, дозволяє або не дозволяє політичним силам маніпулювати Києвом у будь-якому питанні. Той, хто не має впливу на Київ, не може розрахувати на політичну перспективу. Зараз між всіма політичними силами у питанні столиці утримується рівновага.

Щодо сентиментів Секретаріату Президента до мера... Я не думаю, що Балога може полюбити когось чоловічої статі. І я думаю, що ми незабаром здивуємося, як буде поводитися Секретаріат із нещасним Черновецьким...

Насправді меру нічого не загрожує. Треба віддати йому належне. Як би там БЮТ не кричав з приводу несправедливості, вони беруть активну участь у тому дерибані землі та будівельних аферах. 25 відсотків вони мають з будь-якої роздачі, а решту ділять між собою “переможці”. І ясно, що Тимошенко хоче змінити ситуацію, щоб вони мали 75 відсотків, а 25 - ті, хто програв. А задля цього їй самій треба йти на мера. Ніхто, крім неї, не отримає більшості. Вона людина-оркестр. Вона може стати прем’єром, спікером, мером та Президентом. Але крім неї, у БЮТі немає жодної живої істоти. Всі перебувають від неї за тисячу кілометрів.

Андрій Єрмолаєв, політолог:

ЮЩЕНКО БЕРЕ ТАЙМ-АУТ, БО ВІН ХОЧЕ ЗБЕРЕГТИ ВПЛИВ НА КИЇВСЬКУ ВЛАДУ

Критичну ситуацію, яка виникла навколо мера, можна розглядати у кількох вимірах. Є боротьба за смачні фрагменти економічної та політичної влади. Тому інвестори та політики борються за це всіма методами, у тому числі і в спосіб розвінчання свого конкурента. Черновецький - лише конкурент. І хто б не опинився на посаді мера після 2006 року, він би мав таку саму конкуренцію. Боротьба за місцеву владу розгорталась не лише у столиці, просто змінився фокус боротьби. Те саме відбувається у Харкові, Вінниці, де завгодно. Використовується персональний компромат на мера, його команду. Конкуренція у компрометуванні розгортається між Ющенком і Тимошенко. У цій боротьбі цікаво, які аргументи будуть використовуватися. БЮТ буде наводити аргументи адміністративно-правового порядку: недотримання процедур, порядок затвердження проектів. А комісія, створена Президентом, може йти іншим шляхом: оцінка соціально-економічного стану, природа корупції та інтереси учасників київського бізнесу. Думаю, що у відповідь на аргументи, які надає Кабмін про адміністративно-процедурні порушення, Секретаріатом буде видано багато інформації про неправові корупційні діяння фінансово-промислових груп, як з оточення мера, так з команди БЮТ та інших команд. Тим більше, що насправді відповідальність за місто несе і влада, і бізнес-клас. Врешті-решт, бізнесмени у сфері будівництва, архітектури, учасники тендерів також відповідають за те, що діється в місті.

Черновецькому поки що нічого не загрожує. Щоб приймати рішення щодо мера, аргументи з правової точки зору повинні бути бездоганні. Змусити Президента прийняти неправове рішення - це викликати кампанію із дискредитації Президента. До того ж, враховуючи кризовість коаліції, у президентської команди немає потужної противаги діючому меру. Кандидати, які фігурують на посаду мера - Кличко, Луценко - навряд чи будуть орієнтовані персонально на Ющенка. Вони або будуть грати у свою гру, або будуть підігравати Кабінету міністрів на перспективу майбутніх президентських виборів. Ющенко бере тайм-аут, бо він хоче зберегти вплив на київську владу.

Опитувала Маша Міщенко