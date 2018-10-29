У «Відродженні» закликали різні політсили об’єднатися задля боротьби з «комунальним терором»

Партія «Відродження» пропонує створити в парламенті депутатське об’єднання «Зупинимо комунальний терор!» з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні.

Про це заявив голова Політради партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

«Ще влітку ми попереджали про те, що нинішня тарифна політика влади позбавлена будь-якої логіки, її можна назвати комунальним терором щодо населення країни. Це фактично грабунок громадян! На жаль, відтоді ситуація тільки погіршилася. Жодна політична сила самостійно не в змозі захистити українців від цього комунального терору. Тут не допоможуть акції протесту, які зараз почали організувати різні політичні сили, – потрібні спільні дії у парламенті, які б на законодавчому рівні зупинили цю вакханалію з тарифами», – заявив Володимир Пилипенко.

Він додав, що саме для ефективної боротьби за рівень тарифів, посильний для українців, партія «Відродження» закликає до об’єднання зусиль усього депутатського корпусу.

«Ми пропонуємо всім партіям, які декларують свою незгоду з тарифною політикою, об’єднати зусилля, сформувати депутатське об’єднання та розробити чіткий план спільних дій. Упевнений, якщо партії хочуть не просто піаритися на цій темі, а реально захистити людей від комунального терору, вони підтримають нашу ініціативу. Хочу наголосити, що часу для цього насправді не так багато, адже країну очікує ще радикальніше підвищення тарифів – на 40%, як того вимагає МВФ. Тому надзвичайно важливо відкинути всі розбіжності між політиками і почати діяти, діяти вже зараз», – закликав голова Політради Партії «Відродження».