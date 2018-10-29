Фракція БПП має висловитись з приводу заяв свого депутата, який став на захист одіозного олігарха - нардеп Тетерук

Фракція "Блок Петра Порошенка" має виступити з офіційною заявою з приводу позиції свого народного депутата Олега Барни, який публічно виступив на захист одіозного олігарха Дмитра Фірташа, який очікує в Австрії на екстрадицію до США.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук. "Депутат Барна заспівав панегірик Фірташу. Гидко чути таку оду прокремлівському олігарху з вуст члена фракції БПП", - наголосив він, коментуючи допис Барни. У своєму пості на Facebook Барна, зокрема, закликає українську владу стати на захист олігарха Фірташа і не допустити його екстрадиції до США, де проти нього порушена кримінальна справа, і звинувачує "оточення Яценюка" у тому, що олігарх не може повернутися до України. "Хотілося б побачити офіційну заяву "Блоку Петра Порошенка" стосовно цього випадку. Колеги, це специфічна підлабузницька позиція дивакуватого депутата Барни чи ми почули офіційну позицію БПП?", - підкреслив Андрій Тетерук.

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