Вибори в ОРДЛО несумісні з Мінськими угодами - заступник генсека ООН

В ООН нагадали, що в Мінських угодах передбачені умови, за яких мають відбуватися вибори на Донбасі.

Проведення виборів на Донбасі, що не відповідатимуть українській Конституції, будуть несумісними з положеннями Мінських угод.

Про це сказала заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки ООН.

Дікарло заявила, що незважаючи на заперечення України, підготовка до так званих "виборів", запланованих на 11 листопада, все ще продовжується.

"Я хотіла би нагадати, що пов'язані з виборами питання передбачені у Мінських угодах як частина комплексного пакету, і вони розглядаються в рамках існуючих переговорних механізмів", - сказала вона.

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З цієї причини, вона висловила застереження, що будь-які заходи з проведення виборів поза конституційними рамками України "будуть несумісними з Мінськими угодами".

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада призначено так звані "позачергові вибори глав "ДНР" та "ЛНР"" і так званих "депутатів парламентів".

7 вересня перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи "вибори" та зачищаючи поплічників.

У ЄС та США заявили, що призначення "виборів" у так званих "ЛНР" і "ДНР" є порушенням Мінських домовленостей.

2 жовтня прес-секретар екс-президента та представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці у Facebook написала, що зазначені "вибори" не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою.

4 жовтня українська розвідка повідомляла, що на окупованому Донбасі приховано готують групи спеціального призначення, які зможуть ліквідувати прояви громадської непокори під час проведення "виборів".

16 жовтня розвідка також заявляла, що окупанти вимагають від керівників бюджетних підприємств забезпечити максимальну явку людей на "виборах".