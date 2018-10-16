Окупанти посилюють заходи з примусу населення брати участь у незаконних виборах на Донбасі - розвідка

Окупанти вимагають від керівників бюджетних підприємств забезпечити максимальну явку людей на так званих виборах.

Російські окупаційні сили посилюють заходи з примусу місцевого населення брати участь у незаконних виборах на Донбасі, які заплановані на 11 листопада.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Російськими окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюються заходи щодо прихованого примушення місцевого населення до участі у так званих виборах 11 листопада", - наголосив він.

"Зокрема, керівникам бюджетних організацій окупантами доведено вказівку про персональну відповідальність за забезпечення максимальної участі у виборах так званих "державних службовців і працівників підприємств". Співробітниками соціальних служб на окупованих територіях розповсюджується інформація про можливість позбавлення пенсійного забезпечення пенсіонерів у разі їх неявки на виборчі дільниці", - заявив речник.

"Водночас у містах і густонаселених районах тимчасово окупованих територій зростає кількість громадян, які побоюються активізації бойових дій та не бажають заплямувати себе участю у черговому так званому "виборчому процесі", нав’язаному окупантами. З початку жовтня зросла кількість виїзду місцевих жителів для подальшого проживання за межами тимчасово окупованих територій, у тому числі осіб, причетних до діяльності російського окупаційного режиму", - стверджує Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада призначено так звані "позачергові вибори голови "ДНР" та "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів".

7 вересня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи "вибори" та зачищаючи поплічників. У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих "ЛНР" і "ДНР" є порушенням Мінських домовленостей.

Сьогодні, 16 жовтня, в Мінську Україна вимагатиме скасувати підготовку до фейкових виборів на окупованих територіях Донбасу.