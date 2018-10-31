Росія хоче зміцнити позиції "ДНР" і "ЛНР" шляхом проведення незаконних виборів - США в ООН

В США заявили, що так звані "вибори" на окупованому Донбасі не відповідають українському законодавству і суперечать Мінським угодам.

Російська Федерація, яка контролює окремі райони Донецької і Луганської областей, хоче зміцнити позиції псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР" шляхом проведення незаконних виборів 11 листопада.

Про це сказав заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен на засіданні Ради безпеки ООН.

"Сполучені Штати приєднуються до інших, засуджуючи оголошення так званими "Донецькою і Луганською народними республіками" наміру провести те, що вони називають "виборами" 11 листопада. Ці вибори явно незаконні і не мають жодних законних підстав відповідно до українського законодавства", - наголосив Коен.

У цьому зв'язку американський дипломат сказав, що "ці фіктивні вибори, організовані Росією, прямо суперечать зусиллям з виконання Мінських мирних угод".

"Вибори також перешкоджають та підривають зусилля, спрямовані на припинення триваючого конфлікту на сході України, що призвів до загибелі понад 10 тисяч людей та щоденно спричинює нові жертви", - наголосив він.

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Дипломат нагадав, у Мінських угодах сказано, що ОБСЄ має здійснювати спостереження за виборами, які мають бути проведені відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.

"Голосування 11 листопада не задовольнятимуть жодні з цих умов", - наголосив Коен.

"Мінські угоди також закликають роззброїти незаконні збройні групи та вивести іноземні збройні формування зі сходу України. Проте, Росія використовує ці вибори, щоб досягти протилежного результату - вона прагне зміцнити позиції так званих "Донецької народної республіки" та Луганської народної республіки". Обидва утворення є невід'ємними від незаконних збройних формувань, що контролюються Москвою", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.