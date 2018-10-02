У Кучми заявили, що Україна та світова спільнота не визнають позачергові вибори на окупованому Донбасі

Прес-секретар Кучми додала, що проведення так званих виборів грубо порушує зобов'язання РФ як сторони Мінських домовленостей.

Так звані позачергові вибори на окупованому Донбасі не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці у Facebook.

"Так звані "позачергові вибори" в ОРДЛО грубо порушують зобов'язання РФ як сторони Мінських домовленостей. Якщо вони будуть проведені, їхні результати не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою", - написала Оліфер.

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Вона додала, що волевиявлення на Донбасі може відбутися лише згідно Мінських угод - за українським законодавством, за участі українських політичних партій та ЗМІ, з дотриманням стандартів ОБСЄ та під наглядом міжнародних спостерігачів.

"Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", - зазначила прес-секретар екс-президента.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада призначено так звані «позачергові вибори голови «ДНР» та «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

7 вересня перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи «вибори» та зачищаючи поплічників.

У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.