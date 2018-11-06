Канада закликає покарати вбивць Катерини Гандзюк

В МЗС Канади назвали жахливою втратою вбивство української активістки Катерини Гандзюк.

Канада висловила співчуття близьким померлої активістки Катерини Гандзюк та вимагає покарати вбивць.

Про це на своїй сторінці в Twitter написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

“Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Ми молимося за її родичів та близьких. Відповідальні за цей злочин повинні постати перед правосуддям”, - написала Фріланд.

The murder of Ukrainian activist Kateryna #Handziuk, who spoke out against corruption, is a tragic loss. Our prayers are with her family and loved ones. Those responsible for this crime must be brought to justice. — Chrystia Freeland (@cafreeland) November 5, 2018

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

Читайте такожАктивісти і правозахисники вимагають відставки Луценка і Авакова після смерті Гандзюк

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У поліції вважають достатнім наявність матеріалів для розкриття вбивства Гандзюк.