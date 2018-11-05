ЗМІ дізналися нові деталі смерті активістки Катерини Гандзюк

Катерина Гандзюк пережила 13 операцій, останню було зроблено за кілька днів до того, як вона померла.

Клінічною причиною смерті активістки Катерини Гандзюк визначено відрив тромбу, але загалом зрозуміло - організм потерпілої не витримав наслідків нападу.

Тромб під коліном утворився після передостанньої операції, повідомляє The Newsroom.

Зазначається, що батько Катерини Гандзюк, який є лікарем і який постійно перебував разом з донькою, звертав увагу медпрацівників лікарні на те, що цей тромб необхідно видалити.

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"За кілька днів до смерті активістці зробили ще одну операцію, після чого тромб зрушив з місця", - повідомляє ЗМІ

Чи була причиною смерті Гандзюк недбалість лікарів, має показати експертиза. Менше з тим, за даними The Newsroom, на 95% постраждалих ділянок тіла активістки останнім часом було зафіксовано поверхневе заживлення.

Більше того, раніше не транспортабельній Катерині було дозволено виїхати на лікування за кордон, і проводити її реабілітацію погодилися в Австрії. Гроші на лікування нібито було вже зібрано, а контракт з австрійцями підписано.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

У Верховній Раді запропонували створити ТСК з розслідування нападів на активістів. Зокрема, таку ініціативу підтримали фракції «Батьківщина», «Самопоміч» та «БПП».