Консультації стосовно створення ТСК з розслідування вбивства Гандзюк тривають - Парубій

Спікер вважає за необхідне викликати до парламенту представників правоохоронних органів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що консультації стосовно створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк тривають.

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Як передає кореспондент УНІАН, спікер висловив переконання, що ситуація з Гандзюк, як і факти нападів на громадських активістів, мають бути під пильною увагою парламенту.

«Вчора протягом багатьох годин ми проводили консультації з приводу створення Тимчасової слідчої комісії, яка могла бути би об'єднуючою для всього парламенту, для того, щоб ми змогли її запропонувати на розгляд Верховної Ради України. Ці консультації ще зараз продовжуються», - повідомив Парубій.

Водночас він наголосив на необхідності невідкладно викликати до парламенту представників правоохоронних органів, аби отримати інформацію про розслідування справи Гандзюк. «Ми домовилися, що сьогодні після виступів голів фракцій ця пропозиція буде поставлена на голосування, і якщо буде набрана необхідна кількість голосів, 150 голосів, я невідкладно викличу представників прокуратури, поліції, Служби безпеки, щоб тут, з трибуни Верховної Ради, вони змогли дати пояснення», - зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.